Этот день в авиации. 17 сентября

1857 - в селе Ижевское Рязанской губернии родился Константин Эдуардович Циолковский — русский и советский учёный, разрабатывавший теоретические вопросы космонавтики, и мыслитель эзотерической ориентации, занимавшийся философскими проблемами освоения космоса.
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