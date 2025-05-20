Британские и американские СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа

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"Трамп сообщил, что сразу после звонка с Путиным рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии.