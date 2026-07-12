Мудрость предков, живущая в природе, говорит с нами сегодня В суете современного мира, среди цифрового шума и бесконечной гонки за успехом, всё чаще возникает тихий внутренний вопрос: «А где наши корни? Что было до нас?» Мы ищем ответы в психологии, путешествиях, экзотических учениях, порой забывая, что самая глубокая мудрость лежит буквально у нас под ногами — в земле, по которой ходили сотни поколений наших пращуров.
Ведическое православие
Комментарии
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Олег Тимошенко
Не стоит реанимировать древние верования и религии. Все равно это обман! Надо избавляться от нынешних! В генетической памяти существует вера, но вера в желании верить в жизнь без обмана.
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4 н.
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