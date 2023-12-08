Комнатное растение Колеус (Coleus)

Многолетнее неприхотливое травянистое растение семейства Губоцветные высотой около 35-70 см. Колеус выращивают из-за его пестрых расписных листьев, напоминающих листья кротона, - они не теряют своей декоративности в течение круглого года.
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