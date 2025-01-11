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Царьград

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Скончался основатель «Сталкера» Алексей Зайцев: грант 100 млн и ледовая арена

Скончался основатель «Сталкера» Алексей Зайцев: грант 100 млн и ледовая арена

Алексей Зайцев, основавший хоккейный клуб «Сталкер» и выигравший грант в 100 млн рублей на строительство арены в Куркино, скончался на 54-м году жизни.

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