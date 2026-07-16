Почему автобусная остановка — зона повышенной опасности?

На автобусной остановке водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными Автобусные остановки являются привычной частью городской инфраструктуры, однако многие забывают, что они считаются зоной повышенной опасности как для водителей, так и для пешеходов.
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