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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Почему автобусная остановка — зона повышенной опасности?

Почему автобусная остановка — зона повышенной опасности?

На автобусной остановке водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными Автобусные остановки являются привычной частью городской инфраструктуры, однако многие забывают, что они считаются зоной повышенной опасности как для водителей, так и для пешеходов.

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