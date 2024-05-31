Производитель салатов "Белая дача" займется просекко

Агрохолдинг "Белая дача" начал реализацию своего винодельческого проекта. Об этом пишет РБК. В Краснодарском крае, в Новороссийском районе, где "Белая дача" приобрела около 850 га земли у винного дома "Абрау-Дюрсо" еще в 2021 году, планируется посадить 165 га виноградников.