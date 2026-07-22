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Царьград

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Пропавшую в Пущино 13-летнюю девочку после трех дней поисков нашли живой

Пропавшую в Пущино 13-летнюю девочку после трех дней поисков нашли живой

Девочка-подросток ушла из дома 19 июля.Пропавшую в Пущино 13-летнюю девочку нашли живой в городе Старая Купавна.

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