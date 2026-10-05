Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин создаст свой пивной бренд OVI.
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