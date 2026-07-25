Революционный генерал Жан-Шарль Пишегрю

Шарль Пишегрю на портрете работы Александра-Франсуа КаминадаКак мы уже отмечали в одной из недавних статей, единственным полководцем, равным себе, Наполеон соглашался признать рано умершего генерала Луи Лазара Гоша, о котором он как-то сказал: Если бы Гош встретился на моем пути, мне пришлось бы или отступить, или сломи.