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По игровой вселенной Final Fantasy снимут детский мультсериал

По игровой вселенной Final Fantasy снимут детский мультсериал

Выбор игры для задумки достаточно странный, но создатели обещают интересное шоу.Парижский создатель мультсериалов заключил сделку с компанией Square Enix, чтобы превратить Final Fantasy 9 в мультсериал, ориентированный на детей от 8 до 13 лет.

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