Выбрать объекты для благоустройства в своем городе поможет нацпроект

Сделайте свой город лучше, не упустите свой шанс!Сквер на озере Ладное в Кинели Самарской области. фото: АНО «Национальные приоритеты» --> Чтобы сделать свой город более комфортным и удобным для жизни, достаточно небольшого усилия — принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, которое проводится благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России.