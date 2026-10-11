А вот вам в воскресенье немного юмора.Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире ваша любимая радиостанция «Гром Биробиджана» и ваш любимый радиоведущий Понтий Прилепин (Примечание - эка он завернул - гнуснопрославленный Понтий! Мог бы дурака попроще назвать - Джохар или Хазар)В нашей постоянной рубрике «Пир духа», в которой, напомню, первым радиоведущим был Лев Натанович Щаранский — всемирно известный идеолог ленинизма-щаранизма, — мы периодически обсуждаем вопросы культуры.