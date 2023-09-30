«У «Магнитки» большие задачи, всегда максимальные»

Уже почти месяц прошел с начала нового сезона КХЛ, а команды по-прежнему пытаются усиливаться. Одним из главных событий недели стал обмен нападающими между магнитогорским «Металлургом» и череповецкой «Северсталью».
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