PAS готовит новый закон, чтобы не допустить участия команды Шора в выборах

Депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Василий Грэдинару сообщил, что завтра его коллеги представят новый законопроект, который не допустит участия представителей неконституционной партии «Шор» в выборах.
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