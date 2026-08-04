«Если б я был султан»

В Казахстане блогер Бауржан Бакытжанулы решил похвастаться тремя женами перед подписчиками. Сначала рассказал, что живут они в любви, мира, согласии, а привести вторую жену его уговорила первая, но он решил только на второй не останавливаться.
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