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«Если б я был султан»

«Если б я был султан»

В Казахстане блогер Бауржан Бакытжанулы решил похвастаться тремя женами перед подписчиками. Сначала рассказал, что живут они в любви, мира, согласии, а привести вторую жену его уговорила первая, но он решил только на второй не останавливаться.

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