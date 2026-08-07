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Журнал «Профиль»

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Серия суицидов произошла в Киберкомандовании США – Bloomberg

По данным агентства, серия самоубийств произошла летом 2026 года – с начала июня до первых чисел июля как минимум пять человек, работавших непосредственно в киберкомандовании или тесно с ним сотрудничавших, свели счеты с жизнью.

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