Серия суицидов произошла в Киберкомандовании США – Bloomberg

По данным агентства, серия самоубийств произошла летом 2026 года – с начала июня до первых чисел июля как минимум пять человек, работавших непосредственно в киберкомандовании или тесно с ним сотрудничавших, свели счеты с жизнью.
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