Резервный банк Новой Зеландии принял решение сохранить параметры монетарной политики без изменений

По итогам своего сегодняшнего заседания посвященного денежно-кредитной политике Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить официальную учетную ставку без изменений на рекордно низком уровнеПо итогам своего сегодняшнего заседания посвященного денежно-кредитной политике Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить официальную учетную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0,25 и сохранить программу покупки облигаций.