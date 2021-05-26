TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Резервный банк Новой Зеландии принял решение сохранить параметры монетарной политики без изменений

По итогам своего сегодняшнего заседания посвященного денежно-кредитной политике Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить официальную учетную ставку без изменений на рекордно низком уровнеПо итогам своего сегодняшнего заседания посвященного денежно-кредитной политике Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить официальную учетную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0,25 и сохранить программу покупки облигаций.

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