Вначале Россия, США и Китай поделят мир — потом возьмутся за реформу ООН

Международную систему безопасности трансформируют «по Трампову хотению» Андрей Захарченко Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press Материал комментируют: Константин Блохин Президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен подписать очередной указ.
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