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В Киеве умер исполнитель песен "Все пройдет" и "Городские цветы" Виталий Белоножко

В Киеве умер исполнитель песен "Все пройдет" и "Городские цветы" Виталий Белоножко

Народный артист СССР и Украины скончался в возрасте 70-ти лет.Известный артист Виталий Белоножко, ставший знаменитым благодаря исполнению песен Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы", умер на территории Украины.

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