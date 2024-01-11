В Киеве умер исполнитель песен "Все пройдет" и "Городские цветы" Виталий Белоножко

Народный артист СССР и Украины скончался в возрасте 70-ти лет.Известный артист Виталий Белоножко, ставший знаменитым благодаря исполнению песен Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы", умер на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии