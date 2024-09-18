Сенатор Уорнер: Главными врагами США являются Россия, Китай, Иран и КНДР

Глава Комитета по разведке Сената США, Марк Уорнер, в ходе слушаний, посвящённых вмешательству в предстоящие президентские выборы, сообщил о четырех государствах, которые считаются главными противниками Соединённых Штатов.
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