Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», депутат Бундестага Сара Вагенкнехт полагает, что, если кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц победит на выборах и примет решение поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, это может «открыть врата в ад».
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