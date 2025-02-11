Вагенкнехт: немецкие ракеты в руках Украины откроют врата в ад

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», депутат Бундестага Сара Вагенкнехт полагает, что, если кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц победит на выборах и примет решение поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, это может «открыть врата в ад».