Нью Информ

1 341 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Да хранит Вас Бог, парни! Удачи и победы Вам!!!Социолог Шугалей ...
  • Василий
    Даа... есть отдельные какашки в школах РФ - как за задницу берут, так они шутят однако !!!Десятиклассник по...
  • Александр Пятнистый
    на кол собаку!!!Разыскиваемого за...

В Петербурге мужчина напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю племянницу

В Петербурге мужчина напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю племянницу

В Санкт-Петербурге мужчина напоил и изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщает «78.ru». По предварительным данным известно, что в полицию обратилась мама девушки, которая заявила, что родственник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней племянницы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх