В Петербурге мужчина напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю племянницу

В Санкт-Петербурге мужчина напоил и изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщает «78.ru». По предварительным данным известно, что в полицию обратилась мама девушки, которая заявила, что родственник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней племянницы.