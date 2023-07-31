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Защитник «Спартака» Чернов о задаче в РПЛ: «Хочется сделать шаг вперед. Надо кое-какие моменты в игре улучшить»

В прошлом сезоне красно-белые заняли в Премьер-лиге третье место. – В чемпионате какой результат будете считать успешным? — Хочется сделать шаг вперед.

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