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Закат эпохи или новая глава? Что будет с художественной гимнастикой после ухода Винер

Закат эпохи или новая глава? Что будет с художественной гимнастикой после ухода Винер

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ирина Винер РИА Новости Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

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