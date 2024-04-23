Пятиборку Баташову исключили из сборной после получения нейтрального статуса

Спортсменка лишилась зарплаты в сборной.фото: pentathlon-russia.ru--> Российская пятиборка Ульяна Баташова рассказала, что её исключили из состава национальной сборной из-за того, что она подала документы на получение нейтрального статуса.
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