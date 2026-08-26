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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» выиграл 6 матчей подряд против «Сосьедада» в Ла Лиге. Мадридцы – явные фавориты сегодня

«Реал» примет «Реал Сосьедад» во 2-м туре Л Лиги. Мадридцы победили в 6 последних личных встречах в рамках чемпионата Испании.

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