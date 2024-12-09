Politico: Каллас унизила Меркель ответом на призыв пригласить Путина на саммит

Перед началом спецоперации на Украине тогда еще экс-премьер Эстонии, а ныне глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко раскритиковала инициативу бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии