Politico: Каллас унизила Меркель ответом на призыв пригласить Путина на саммит

Перед началом спецоперации на Украине тогда еще экс-премьер Эстонии, а ныне глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко раскритиковала инициативу бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.