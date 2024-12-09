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Politico: Каллас унизила Меркель ответом на призыв пригласить Путина на саммит

Politico: Каллас унизила Меркель ответом на призыв пригласить Путина на саммит

Перед началом спецоперации на Украине тогда еще экс-премьер Эстонии, а ныне глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко раскритиковала инициативу бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.

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