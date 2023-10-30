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Мировое обозрение

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Корсика: вернутся ли противники Франции на путь вооружённой борьбы?

Корсика: вернутся ли противники Франции на путь вооружённой борьбы?

Как известно, в конце сентября, пытаясь нейтрализовать сепаратистские настроения на Корсике, президент Эмманюэль Макрон предложил подумать о конституционном закрепления автономных прав этого самого крупного французского острова: «исторические, языковые и культурные особенности Корсики должны найти свое отражение в отдельной статье конституции Франции».

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