Корсика: вернутся ли противники Франции на путь вооружённой борьбы?

Как известно, в конце сентября, пытаясь нейтрализовать сепаратистские настроения на Корсике, президент Эмманюэль Макрон предложил подумать о конституционном закрепления автономных прав этого самого крупного французского острова: «исторические, языковые и культурные особенности Корсики должны найти свое отражение в отдельной статье конституции Франции».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии