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Залужный и Сырский доложили Зеленскому о сложнейшей ситуации в Авдеевке

Залужный и Сырский доложили Зеленскому о сложнейшей ситуации в Авдеевке

Высшее командование армии Украины главком Вооруженных сил Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель командующего группы войск "Восток" Эдуард Москалев в пятницу, 2 февраля, доложили украинскому президенту Владимиру Зеленскому о сложнейшей ситуации в Авдеевке.

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