28 июля пять рязанских улиц остались без холодной воды

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе. До 13.00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Николодворянская, дома с №1 по №19 (нечётная сторона), а также №№19/40 (школа №7), 2, 4, с №14 по №24 (чётная сторона); улица Полонского, дома №№1, 2 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 6, 12, 13 (РязГМУ), 13а, 13б (Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер), 14, 15, 16, 17, 18 (РГУ), 19, 19 корпус 1; улица Свободы, дом №52; улица Садовая, дома №33; улица Ленина, дома №30а.