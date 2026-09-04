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Портал «Молодежь Москвы» составил «Путеводитель первокурсника» с советами по учебе, досугу и самореализации

Портал «Молодежь Москвы» составил «Путеводитель первокурсника» с советами по учебе, досугу и самореализации

Для студентов, которые только поступили в вузы, портал «Молодежь Москвы» подготовил «Путеводитель первокурсника».

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