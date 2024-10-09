Резервный банк Индии сохранил ключевую ставку

Резервный банк Индии (RBI) оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 6,50% в среду, как и ожидалось, однако изменил свою денежно-кредитную политику на "нейтральную", открывая путь для возможного снижения ставок на фоне первых признаков замедления экономики.