Депутат Кирьянов назвал Сечина стратегически мыслящим управленцем

Глава «Роснефти» Игорь Сечин является дальновидным и стратегически мыслящим топ-менеджером, он задолго до текущей геополитической ситуации верно спрогнозировал вероятность жестких попыток извне ограничить либо полностью остановить поставки российских энергоносителей на мировой рынок через западные маршруты и стал последовательно диверсифицировать маршруты.