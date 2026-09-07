Глава «Роснефти» Игорь Сечин является дальновидным и стратегически мыслящим топ-менеджером, он задолго до текущей геополитической ситуации верно спрогнозировал вероятность жестких попыток извне ограничить либо полностью остановить поставки российских энергоносителей на мировой рынок через западные маршруты и стал последовательно диверсифицировать маршруты.
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