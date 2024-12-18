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🇺🇦Покидая свои позиции на автомобиле, боевики ВСУ попали под обстрел 🇷🇺артиллерии💥 #ВСУ #ЗСУ #Обстрел #ВСРФ #Артиллерия #СВО.

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