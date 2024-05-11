СК расследует обстрел ВСУ города Ровеньки, где погибли трое

Скриншот видео Следственный комитет России займется расследованием обстрела военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, жертвами которого стали три человека, сообщили в Telegram-канале ведомства.
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