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СК расследует обстрел ВСУ города Ровеньки, где погибли трое

СК расследует обстрел ВСУ города Ровеньки, где погибли трое

Скриншот видео Следственный комитет России займется расследованием обстрела военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, жертвами которого стали три человека, сообщили в Telegram-канале ведомства.

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