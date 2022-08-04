Военное обозрение

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Шведский телеканал подвергся давлению за правдивый репортаж о желании жителей Херсона получать гражданство России

Шведский телеканал подвергся давлению за правдивый репортаж о желании жителей Херсона получать гражданство России

Шведские журналисты с телеканала SVT подверглись беспрецедентному давлению за показанный в эфире правдивый репортаж о получении жителями Херсона российских паспортов.

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