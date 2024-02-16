Reuters: Россия вряд ли отправит ядерную боеголовку в космос

Оружие космического базирования, которое, по мнению американской разведки, может разрабатывать Россия, скорее представляет собой устройство с ядерной силовой установкой, способное воздействовать на электронику внутри спутников, чем ядерную боеголовку для непосредственной атаки аппаратов на орбите.
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