На Сахалине с расчетами новых зенитных ракетных систем С-400 ВВО проведена тренировка по отражению налета авиации

На Сахалине с расчетами новых зенитных ракетных систем С-400 ВВО проведена тренировка по отражению налета авиации

В завершении тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника были поражены.

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