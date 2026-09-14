Станкевич: Мендель могла начать критиковать Зеленского из-за выгоды

Станкевич предполагает, что Юлия Мендель начала критиковать Зеленского из-за коммерческих интересов. Колесник считает, что ситуация с Русланом Кравченко — это "спектакль".
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