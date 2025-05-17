Киев: Буффонада Зеленского мешает успешным переговорам с Москвой?

Влад Владимиров

Чего тут, в принципе, Киев сам виноват в подобной, как эта с Зеленским, буффонаде... Хотели полосу препятствий "аллюром проскочить на лошади со сломанной ногой? Вот, и получили закономерный итог своим всем этим игрищам. Так там им и надо... Ведь, к сожалению, там у большинство этого общества , увы, оказался мозг тупой...