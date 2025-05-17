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Киев: Буффонада Зеленского мешает успешным переговорам с Москвой?

Киев: Буффонада Зеленского мешает успешным переговорам с Москвой?

Киевская стратегия на переговорах в Стамбуле подверглась критике за буффонаду Зеленского. Владимир Путин предложил возобновить прямые диалоги с Украиной, а российская делегация под руководством Владимира Мединского анонсировала обмен пленными.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Чего тут, в принципе, Киев сам виноват в подобной, как эта с Зеленским, буффонаде... Хотели полосу препятствий &quot;аллюром проскочить на  лошади со сломанной ногой? Вот, и получили закономерный итог своим всем этим игрищам. Так там им и надо... Ведь, к сожалению, там у большинство этого общества , увы, оказался мозг тупой...
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