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Расчеты самоходных ЗРПК «Панцирь-С1» Западного военного округа продолжают обеспечивать защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения ВСУ

Расчеты самоходных ЗРПК «Панцирь-С1» Западного военного округа продолжают обеспечивать защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения ВСУ

Радиолокационная система устанавливает невидимый панцирь высотой 15 и радиусом 20 километров. Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей.

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