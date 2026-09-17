Создание волшебного непроницаемого космического щита для Америки — задача невыполнимая

На конференции Air, Space & Cyber («Воздушное, космическое и киберпространство») министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил, что Соединенные Штаты теперь располагают on-orbit space control weapons — оружием космического контроля, уже находящимся на орбите и способным уже сейчас защищать американские силы от «враждебных действий» Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Это стало первым, прямым, официальным и публичным признанием США о наличии в космосе действующего американского оружия.