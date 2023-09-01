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Банк «Открытие повысил ставки по накопительному счету «Копилка»

Банк «Открытие» с 1 сентября повысил ставки по накопительному счету «Копилка». Для клиентов, у которых по состоянию на конец каждого дня (23:59 часов) по московскому времени в течение 90 календарных дней, предшествующих дате открытия счета, отсутствовали открытые в банке срочные вклады, а также банковские счета «Копилка» и/или «Моя копилка» и/или «Накопительный» в рублях РФ либо совокупный остаток по всем действовавшим на указанный момент договорам упомянутых продуктов был менее 50 тыс.

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