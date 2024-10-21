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В Бахрейне согласны сыграть футбольный матч со сборной России: «Мы готовы приехать»

В Бахрейне согласны сыграть футбольный матч со сборной России: «Мы готовы приехать»

Генеральный директор главного управления по спорту Бахрейна Абдурахман Аскар рассказал о готовности сборной Бахрейна провести товарищеский футбольный матч против национальной команды России.

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