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Liquidity mastered

Liquidity mastered

Liquidity mastered Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! samstoobad NAS EXAMPLE LET’S BREAK THE CHART DOWN Here we mark a HTF weekly high not just a random high.

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