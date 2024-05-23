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62ИНФО | Новости Рязани

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В России подешевели огурцы и помидоры

В России подешевели огурцы и помидоры

С 14 по 20 мая огурцы подешевели на 10,4%, а помидоры — на 6,1%. В целом, плодоовощная продукция в целом подешевела на 0,7% При этом морковь за неделю подорожала на 4,7%, картофель — на 7,9%, яблоки — на 1,5%, бананы — на 0,6%, лук — на 6,9%, свёкла — на 4,2% и белокочанная капуста — на 3,2%.

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