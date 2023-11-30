Врач раскрыл россиянам опасность ношения шерстяных перчаток

Врач-дерматолог Юрий Жернов раскрыл россиянам опасность ношения шерстяных перчаток. В первую очередь доктор заявил, что осенью и зимой руки необходимо защищать из-за агрессивных факторов окружающей среды, которые воздействуют на кожу рук.
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