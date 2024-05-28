Бунин, Чехов, Михалков.

Посмотрел вчера на Соню Куцерубову в спектакле Никиты Михалкова «Жены артистов. Метаморфозы». Это одна из частей его цикла по мотивам произведений Бунина и Чехова с 3D-декорациями, инсталляциями, ретро-музыкой и титрами в стиле немого кино, сделанными Александром Адабашьяном.
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