Бунин, Чехов, Михалков.

Посмотрел вчера на Соню Куцерубову в спектакле Никиты Михалкова «Жены артистов. Метаморфозы». Это одна из частей его цикла по мотивам произведений Бунина и Чехова с 3D-декорациями, инсталляциями, ретро-музыкой и титрами в стиле немого кино, сделанными Александром Адабашьяном.