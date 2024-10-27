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5 ключевых новостей недели 21-27 октября

5 ключевых новостей недели 21-27 октября

Очередной сбитый дрон, продление режима повышенной готовности, анонс монтажа понтонного моста, отсутствие поезда Деда Мороза и метро до Москвы: чем удивила и запомнилась уходящая неделя Монтаж понтонного моста 21 октября на общегородской планёрке заместитель городского головы - начальник Управления городского хозяйства Александр Серяков сообщил, что работы по разводу понтонного моста через Оку начнутся с 1 ноября.

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